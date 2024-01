Keine Macht für solche Männer

Lustig?

Alles nur ein Spaß, behauptet der Mann, aber was will er uns damit sagen? Dass es lustig wäre, wenn Bürgermeister das Recht hätten, Frauen zu vergewaltigen? Dass es lustig sei, wenn Mädchen zum Sex gezwungen werden? Mir fällt keine entlastende Schlussfolgerung ein. Vielmehr gewährt es tiefe Einblicke in Charakter, Frauenbild, Machtverständnis.

Vermutlich hat er sich für seine öffentliche Aussage ein paar Schenkelklopfer erwartet. War wohl nicht das erste Mal, dass man diese Art von „Schmäh“ miteinander teilt und sich gegenseitig applaudiert. Es gibt sie einfach noch immer – selbst in hohen politischen Ämtern. Die Männer, die über Gewalt an Frauen fantasieren, die glauben, dass Frauen „es eigentlich eh wollen“, die Männer, die meinen, ihnen komme per Naturgesetz das Recht zu, Macht über Frauen auszuüben.