Kein „Weiter wie bisher“ bei den Erneuerbaren

Kein „Weiter wie bisher“ – mit diesem mittlerweile sattsam bekannten Motto sind die Koalitionsverhandler:innen angetreten. Man sollte meinen, das soll heißen, es wird jetzt aber wirklich alles besser. Sollte man. Wenn man sich anhört, was manche Einflüsterer und Zurufer dieser Tage so von sich geben, könnte man aus Sicht der Erneuerbaren meinen, jetzt wird aber wirklich alles schlechter.

An die Damen und Herren in Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung: Erneuerbare sind nicht das Problem, sie sind die Lösung. Österreich kann es sich nicht länger leisten, die Vergangenheit zu subventionieren, und muss in die Zukunft investieren. Das verstehe ich unter „kein Weiter wie bisher“. Eine noch längere Öl- und Erdgasabhängigkeit von Schurkistan ist nicht die Zukunft, die wir brauchen.

In Österreich sind 384.000 Menschen ohne Arbeit. Das Wirtschaftswachstum liegt bei gerade 0,2 Prozent. Es braucht dringend Impulse für Wachstum und Beschäftigung – der Ausbau erneuerbarer Energie ist so ein Impuls. Mit dem notwendigen Netzausbau haben wir das Potenzial für mehr als 300.000 sichere und hochwertige Arbeitsplätze. Allein die Windkraft hat umsetzungsreife Projekte in der Höhe von mehr als drei Milliarden Euro in der Pipeline. Die Förderung für den Heizungstausch hat mehr als eine Milliarde Euro regionale Wertschöpfung ausgelöst.