Im Wartezimmer zur echten Gesundheitsreform

Es wird, und das prophezeien die Demoskopen, möglicherweise bis zum Jahresende dauern, bis nach der Wahl vom 29. September eine neue Regierung angelobt werden kann. Dieser wird in jedem Fall eine neue Person an der Spitze des Gesundheitsministeriums angehören, weil der amtierende Minister, Johannes Rauch (Grüne), nicht mehr zur Verfügung steht.

Bei der Durchsicht der Forderungen der Parteien, die eine Bundesregierung bilden könnten, fallen unter anderem folgende bemerkenswerte Vorhaben auf: So soll eine Berufspflicht für ausgebildete Ärzte Versorgungslücken, vor allem im ländlichen Raum, aber auch in den Städten füllen. Und das propagiert eine Partei, die vorgibt, gegen Planwirtschaft und für das freie Unternehmertum zu kämpfen.

Ebenso wird aus einer anderen politischen Ecke erwogen, die Anzahl der Studienplätze zu verdoppeln. Wer hernach die Studierenden und in weiterer Folge die auszubildenden Kolleginnen und Kollegen in den Spitälern betreuen soll, ist nirgends zu erfahren. Und das angesichts der Tatsache, dass heuer einige Aspirantinnen und Aspiranten auf die Teilnahme am umstrittenen Aufnahmetest MedAT verzichteten, um sich zum Beispiel in die Hände einer Privatuniversität zu begeben. Wer dann noch meint, diesen Kolleg*innen etwas aufzwingen zu können, liegt wohl einem großen Irrtum auf.