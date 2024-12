Hürden bei der Armutsbekämpfung

Armut in Österreich ist gerade jetzt im Advent nicht zu übersehen. Nicht, weil einem vermehrt armutsbetroffene Menschen begegnen; doch der Aufruf, eine warme Suppe oder einen Schlafsack zu spenden, ist überall zu lesen. So wichtig diese Appelle diverser NGOs sind und so sehr die Bereitschaft, individuelle Not zu lindern, uns auszeichnet: All das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bei der Armutsbekämpfung nicht um einzelne Schicksale geht, die es mit Almosen zu mildern gilt, sondern um ein strukturelles Thema. Und die Verantwortung dafür liegt nicht beim Christkind oder all jenen, die zu Weihnachten etwas Gutes tun wollen, sondern beim Staat.