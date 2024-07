Vilimskys "Hexentrio"-Sager: "Schwarze" Sprachmagie

Ein Satz des deutschen Dichterfürsten (und Freimaurers) Johann Wolfgang Goethe (1749– 1832) aus seinem Werk „Zur Farbenlehre“, den ich sehr liebe, lautet: „Wär nicht das Auge sonnenhaft, Die Sonne könnt es nie erblicken“. Damit ist gemeint, dass wir vor allem das erkennen, was mit uns selbst zu tun hat – Gutes wie Schlechtes.

Letzteres unterstellen wir gerne anderen. Wir kennen es vielleicht noch aus dem Musikunterricht, wenn die Stimmgabel angeschlagen wurde und wir den Ton mitsummen mussten: so lernten wir, diese Schwingung bewusst in uns aufzunehmen und nachzuahmen. Später genügt bei manchen ein Stimmklang – ein Wort, ein Name, oft auch ein Bild, eine „Ansicht“ – und sie gehen spontan und unbewusst in Resonanz. Dort, wo wir keine Resonanz besitzen – wo wir also nicht mit eigenem gleichen Denken, Fühlen, Empfinden oder sogar Intuitionen reagieren, nehmen wir kaum wahr: es berührt uns nicht, es versetzte uns nicht in „Gleichklang“.