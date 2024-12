Gendern & Co: Der gesellschaftliche Backlash ist auch hausgemacht

Als jemand, der seit 45 Jahren in der österreichischen und internationalen Schwulen- und Lesbenbewegung engagiert ist und jahrzehntelang den viel zu mächtigen Einfluss der katholischen Kirche auf die Gesellschaftspolitik bekämpft hat (z. B. „Bischofs-Outing“ 1995), kann ich Mario Soldo (vgl. Interview im Sonntags-KURIER vom 15. 12. 2024) nur beipflichten: Niemand hat Lust darauf, diesen Kampf noch einmal zu führen – in dem Fall gegen wachsenden islamischen Einfluss.

Der von Soldo angesprochene Backlash hat jedoch weitere Ursachen, die in der LSBT-Bewegung selbst liegen. Sie wurde in den letzten Jahren von „queeren“ Aktivisten gekapert, die mit ihrem unwissenschaftlichen und dogmatischen Gender-Geschwurbel sowie ihren völlig überzogenen Forderungen die Gesellschaft provozieren und überfordern. Während die Bewegung früher für rechtliche Gleichstellung kämpfte, fordert sie heute teils absurde Sonderrechte und Privilegien, beispielsweise das Recht, das eigene Geschlecht aufgrund subjektiver Empfindungen statt objektiver biologischer Realitäten selbst zu bestimmen und für den Personenstandseintrag das Geschlecht durch diffuse, rechtlich nicht definierte Geschlechtsidentität(en) zu ersetzen. Damit einhergehend will man neue Sprachformen wie das „non-binäre Gendern“ mit Sonderzeichen und neue Fürwörter durchsetzen, wobei man den damit verbundenen Vandalismus an der Sprache billigend in Kauf nimmt.

Die bewusste bzw. intuitive Abwehr dieser Auswüchse seitens der Bevölkerung manifestiert sich spätestens in der Wahlzelle durch Stärkung rechter Parteien. Die Wahlergebnisse der letzten Jahre sollten längst ein Alarmsignal sein für SPÖ und Grüne, die sich diesen identitätspolitischen Unfug auf die Fahnen geschrieben haben.