Gegengift zur Lebensmittelkrise: Landwirtschaft von morgen mixt ökologisch

2020 hat die EU-Kommission den Green Deal vorgelegt, nach dem die Mitgliedsstaaten bis 2050 klimaneutral werden. Im ersten Schritt sollen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 sinken und die Nutzung von Pflanzenschutzmitteln um die Hälfte reduziert werden. In einem Interview mit Investigate Europe erklärte der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, dass ohne begrenzten Einsatz von Ackergiften die biologische Vielfalt gestört sein wird und die Landwirtschaft in Europa nicht aufrechterhalten werden kann. Eine Nahrungskrise wäre die logische Konsequenz. Doch ist die Zukunft pestizidfrei? Viele Landwirtinnen und Landwirte sagen Nein, Umweltverbände, die in Pestiziden eine echte Gefahr für Mensch, Tiere und Natur sehen, hingegen ja.

Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ein Umdenken ist dringend notwendig. Weniger Pestizide in unseren Ökosystemen sollten gewiss angestrebt werden. Ein Verbot im Hausgarten, wie es in der Schweiz bereits für 2024 beschlossen wurde, könnte auch in Österreich umgesetzt werden. Dort wurde die Gesamtmenge an Pestiziden um 10 Prozent reduziert. Nur so können wir die Biodiversität, unsere Gesundheit und auch die Lebensmittelversorgung in unserem Land schützen.