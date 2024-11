Gegen die Mehrklassenmedizin

Die Entwicklungen im österreichischen Gesundheitswesen sind besorgniserregend und erfordern dringend eine Neuausrichtung. Als Arzt mit über 40 Jahren Erfahrung – darunter zehn Jahre im Krankenhaus, zehn Jahre als Wahlarzt und 20 Jahre als Kassenarzt – sehe ich mich in der Pflicht, auf die schwerwiegenden Veränderungen hinzuweisen, die unser Gesundheitssystem durch falsche politische Weichenstellungen der letzten Jahre nachhaltig verschlechtert und grundlegend verändert haben.

In Österreich hat sich längst eine Mehrklassenmedizin etabliert! Bereits heute sind die Wartezeiten für wichtige Operationen auf bis zu ein Jahr angestiegen; auch bei Kassenärzten sind Untersuchungstermine häufig erst nach Monaten verfügbar. Dabei sollte es selbstverständlich sein, dass jede versicherte Person zeitnah einen Termin bekommt.

Als Grund wird gerne der Personalmangel genannt, doch die Probleme liegen tiefer: Ein Übermaß an bürokratischen und vermeintlich qualitätssichernden Maßnahmen vervielfacht den Arbeitsaufwand und verringert die Qualität der medizinischen Versorgung. So ist das Krankenpersonal oft damit beschäftigt, endlose Dokumentationen zu erstellen, anstatt sich ausreichend Zeit für die Patientinnen und Patienten nehmen zu können. In vielen Fällen entstehen dadurch unnötige Leerzeiten zwischen Operationen und die OP-Säle bleiben ungenutzt.

Ein weiteres Problem sehe ich darin, dass viele jüngere Ärztinnen und Ärzte zunehmend finanzielle Anreize in den Vordergrund stellen. Das traditionelle Verständnis des Arztberufs – geprägt durch Betreuung und Verantwortung gegenüber den Patientinnen und Patienten – tritt dabei in den Hintergrund. Eine Erklärung für diese Entwicklung sind wohl die falschen Auswahlkriterien für das Medizinstudium: Beim Aufnahmetest wird weniger Wert auf Empathie und Motivation für den Beruf gelegt und mehr auf reines Auswendiglernen.