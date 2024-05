Meilenstein der Freundschaft zwischen Österreich und Türkei

Die Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts ist eine Geschichte der großen Kriege, Zerstörungen und Turbulenzen. Der Zweite Weltkrieg, der in Europa große politische, soziale und wirtschaftliche Zerstörungen anrichtete, ist eines der dramatischsten und traumatischsten Ereignisse. In der Nachkriegszeit entstand ein großer Bedarf an Arbeitskräften, um den Aufbau und die wirtschaftliche Entwicklung Europas zu gewährleisten.