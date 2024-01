FPÖ und AfD entzaubern? Menschen wählen Hoffnungen

Das Warnen vor der „rechtsextremen“ FPÖ ist nur für einen kleinen, stets gleichen Teil der Bevölkerung ein ausreichendes Wahlmotiv. Das reicht dem weitaus größeren Teil der Bevölkerung einfach nicht. Denken wir an die Bundespräsidentenwahl mit 46,2 % für den FPÖ-Kandidaten – das ist einfach mehr als ein „rechtsextremes Protestpotenzial“. Sahra Wagenknecht ist in ihrer Analyse zur AfD schon weiter, wenn sie feststellt: „Die AfD ist nicht deshalb so stark, weil es plötzlich so viele Wähler mit rechtsradikaler Gesinnung gibt. Die AfD ist so stark, weil die Politik in Berlin so katastrophal ist.“ Entzaubern braucht inhaltliche Auseinandersetzung.

Akzeptanz und Verständnis für die Menschen und ihre Themen sind also der erste Schritt zur Entzauberung der FPÖ: In Zeiten von Teuerung, multiplen Krisen und Wohlstandssorgen wird man mit Verbotspolitik, Heizungszwangstausch und Gender-Sternchen nicht punkten. Leistbares Wohnen und Zugang zu vernünftigen Krediten, Entlastung der Leistungswilligen, Beschränkungen des Zugangs zum Sozialsystem, Migrationsstopp und Integrationspflicht – das sind die aktuellen Themen, die den Menschen im Herzen brennen. Wer diese Themen nicht nur nicht adressiert, sondern schon die Befassung damit als „rechts“ verunglimpft, verliert die Menschen und den Stammtisch. Die Rechnung folgt dann in der Wahlzelle.

Markus Keschmann ist politischer Kampagnenmanager und war in verschiedenen Positionen für die ÖVP tätig.