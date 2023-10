Feierabend? Niemals.

Wenn für Frauen ihre bezahlte Teilzeit-Schicht endet, beginnt die unbezahlte Schicht der Sorgearbeit. Feierabend? Wochenende? Urlaub? Niemals. Beziffern wir die unbezahlte Sorgearbeit von Frauen in Euro, so verrichten sie im Jahr Sorgearbeit im Wert von unglaublichen 108 Milliarden Euro – das entspricht mehr als einem Viertel der österreichischen Wirtschaftsleistung. Dafür müssen Frauen auf Vollzeit-Erwerbsarbeit verzichten. Der Preis dafür ist hoch und wird wieder von den Frauen bezahlt: Mit einem geringen Einkommen, später mit einer mickrigen Alterspension.

Doch selbst ein Vollzeit-Job ist keine Garantie mehr dafür nicht in Armut leben zu müssen. In manchen Branchen bekommt man so wenig bezahlt, dass der Lohn kaum zum Leben reicht. Insbesondere Frauenbranchen sind die Löhne niedrig. Berufe, die das Land am Laufen halten, haben vor allem Frauen: Im Supermarkt sind 7 von 10 Beschäftigten Frauen, im Gesundheitsbereich 8 von 10, ähnlich sieht es bei der Reinigung oder Altenpflege aus. Die Lösungen, um Frauen gut abzusichern und ausreichend Erwerbsarbeit zu ermöglichen, liegen seit Jahrzehnten am Tisch. Eine flächendeckende, kostenlose Kinderbetreuung, gerade auch am Land. Eine verpflichtende Väterkarenz, damit Frauen mit der Kinderbetreuung nicht länger alleine gelassen werden. Der Ausbau der Pflegedienstleistungen im Land. Die Erhöhung der kollektivvertraglichen Mindestlöhne auf ein Niveau, von dem man leben kann. Und: Eine Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Woran es fehlt, ist der politische Wille.

Barbara Blaha leitet das ökosoziale Momentum Institut