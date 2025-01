"Fat Cat Day": Sind Vorstände die großen Abzocker?

Unternehmensvorstände haben innerhalb weniger Tage bereits so viel verdient, wie ein österreichischer Durchschnittsverdiener bis zum Jahresende. Mit dieser „Schockmeldung“ sorgt die Arbeiterkammer (AK) alljährlich früh im Jahr medial für Furore.

Der von der AK berechnete sogenannte „Fat Cat Day“ soll zeigen, wie viele Tage Vorstände börsennotierter Unternehmen brauchen, um so viel zu verdienen wie ein durchschnittlicher Beschäftigter. Kleiner Spoiler: Sie wären schon in der ersten Jänner-Hälfte fertig. Wieso die Chefs mit den flauschigen Haustieren gleichgesetzt werden, bleibt ein Rätsel. Ziemlich klar hingegen ist die Fragwürdigkeit der AK-Berechnungen und der daraus getroffenen Schlussfolgerungen.

Über Fairness lässt sich ja bekanntlich streiten und es ist offenkundig, dass die Vorstände börsennotierter Unternehmen nicht am Hungertuch nagen müssen. Dass sie aber laut Arbeiterkammer in etwa 80 Mal so viel verdienen würden wie ein Angestellter, ist unhaltbar. Das beginnt schon einmal damit, dass die Einkommen nicht um die Teilzeit bereinigt werden – Vorstände werden also munter mit Teilzeitbeschäftigten verglichen.

Außerdem werden Mittelwert und Median unkommentiert vermischt. Natürlich werden auch nur die Bruttogehälter für die Berechnung herangezogen, denn würde man berücksichtigen, dass die Spitzenverdiener auch mehr als 500 Mal so viel Lohnsteuer zahlen wie ein Durchschnittsverdiener, wäre die Story ja nicht einmal halb so gut. Im Vergleich zur Direktorin der Arbeiterkammer Wien reduziert sich das Verhältnis netto auf 8:1.