EU-Wahl: Wer wahrt die Menschenrechte?

Um keinen Preis möchte ich meine Menschenrechte missen. Über ihre Achtung legt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) seine schützende Hand. Über 2.000 Seniorinnen zogen Anfang April in Straßburg vor Gericht, weil sie durch die steigenden Temperaturen in ihrem Alter besonders gefährdet sind. Es entschied, was längst ausstand: Klimaschutz ist Menschenrecht.

Der EGMR setzt einen signifikanten Paukenschlag. Das Urteil besagt: Die Schweiz muss einen aktuellen Zeitplan mit Zwischenzielen zur Erreichung der Klimaneutralität festlegen. Dadurch könnte auch in Österreich eine Flut an Klagen bevorstehen, wenn Regierungen das Menschenrecht auf Klimaschutz nicht schützen. In Österreich sollte daher der Weg zur Klimaneutralität in einem wirksamen Klimaschutzgesetz oder dem säumigen Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) festgelegt werden – beides blockiert die ÖVP teils seit Jahren.