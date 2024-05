EU-Wahl: Wen können wir wählen?

Wir nähern uns den Europawahlen. Sie sind wichtiger als jene vor fünf Jahren. Immer mehr wird in Europa entschieden, nicht mehr in den einzelnen Ländern. Die Kriege in der Ukraine und in Gaza sind in der Nähe der EU. Österreich ist neutral; aber nur im Rahmen eines Schutzschildes der NATO abgesichert. Unser Heeresbudget steigt, aber ohne alte Kasernen und Übungsplätze zu räumen, wird durch Rüstungsausgaben nur unser Budgetdefizit erhöht, nicht unsere Sicherheit. Und bei den Steuern und Abgaben sind wir unter den drei „Spitzenreitern“.

Blickt man in die Parteien, so sind nicht alle Programme wirklich zukunftsorientiert. Wohlstand und Arbeitsplätze sichern, die Umwelt schützen schreibt die Europäische Volkspartei. Klingt nach Sozialdemokraten von früher. Soziales, demokratisches und nachhaltiges Europa, sagen die Sozialdemokraten, sollte auch schon bisher geschehen sein.