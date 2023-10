Es gibt keine "zwei Seiten"

Ich hatte die Ehre, Bundeskanzler Nehammer am Mittwoch bei seinem historischen Solidaritätsbesuch in Israel zu begleiten, wo er Österreichs Bekenntnis zur Sicherheit Israels und zum Kampf gegen Antisemitismus eindrucksvoll bekräftigt hat.

Israel und Österreich teilen dieselben Werte, wie Demokratie, Freiheit, den Schutz des Lebens, und sind heute enge Freunde und strategische Partner. In wenigen Tagen jährt sich das Gedenken an den brutalen Terroranschlag in Wien am 2. November 2020, was uns zusätzlich daran erinnert, dass wir im Kampf gegen den Terrorismus zusammenstehen müssen.

Der 7. Oktober 2023 ist ein Wendepunkt in der Geschichte. Menschen in Israel, Juden und Nichtjuden, wurden bei einem barbarischen Terrorangriff der Hamas abgeschlachtet oder entfĂĽhrt, Babys gefoltert und verbrannt, Frauen systematisch vergewaltigt.

Wir zählen 1.400 Ermordete, 5.200 Verletzte und 226 Verschleppte. Seit 7. Oktober wurden 8.000 Raketen auf israelische Zivilisten abgefeuert.

Die Hamas hätte diesen Angriff nicht entfesseln können ohne die Unterstützung des Iran. Die freie Welt muss das iranische Regime isolieren und endlich jede Zusammenarbeit beenden.

In ihrer Charta erklärt die Hamas ihre Absicht, alle Juden zu töten. Die Terroristen haben ihr Blutbad stolz gefilmt. Wenn die Welt empört reagiert, leugnen sie ihre Taten und erhalten sogar Unterstützung.

Die Hamas behauptete, es hätte einen israelischen Beschuss des Al-Ahli-Krankenhauses in Gaza gegeben. Ohne Beweis haben Medien die Erzählung der Mörder übernommen und Israel zu Unrecht beschuldigt. Es folgten Hass-Märsche gegen Israel mit Schlachtrufen wie „Vom Fluss bis zum Meer“, einem Aufruf zum Genozid am jüdischen Volk, um unsere Heimat „judenrein“ zu machen.

Nach dem 7. Oktober gibt es keine „zwei Seiten“ oder „Ausgewogenheit“. Sie sind entweder auf der Seite eines demokratischen Staates, der seine Bevölkerung verteidigt, oder Sie sind auf der Seite von Terroristen, die so viele Juden wie möglich töten und den jüdischen Staat zerstören wollen.

➤ Mehr lesen: Burgtheater und "Bothsideism" bei Nahostkonflikt

Israel hat diesen Krieg nicht gewollt, aber ohne Zweifel das Recht, sich zu verteidigen. Nach dem größten Massaker an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg müssen wir die Hamas endgültig ausschalten. Dies werden wir mit aller Kraft und der Unterstützung unserer Freunde tun.

Wir führen diesen Kampf nicht gegen die Palästinenser. Es ist ein Kampf gegen den Terrorismus. Israel hat wie jeder andere Staat die Pflicht, seine Bevölkerung zu schützen. Gleichzeitig werden wir alles tun, um zivile palästinensische Opfer zu vermeiden. Aber es ist die Hamas, die die alleinige Verantwortung für das Ergebnis des von ihr begonnenen Krieges trägt.

Ich bin sehr dankbar fĂĽr die ĂĽberparteiliche UnterstĂĽtzung in Ă–sterreich. Israel ist stark und wird auch dieses Mal gewinnen.

David Roet ist designierter Botschafter des Staates Israel in Wien