Entscheidungsträger werden nicht von Klimaaktivisten erpresst

Vergangenen Samstag schrieb Frau Elisabeth Zehetner an dieser Stelle, dass (grüne) Politik offenbar alle Instrumente nütze, damit Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten freie Hand zum Ankleben und Einbetonieren haben.

Da tun sich zunächst ein paar Unschärfen auf: Es erfolgte keine Weisung, der Beschwerde gegen die Enthaftung von Anja Windl nicht Folge zu leisten – sondern eine Weisung, die Beschwerde zurückzuziehen oder nicht auszuführen. Das ist insofern nicht ganz unwesentlich, weil die Weisung nur an die Staatsanwaltschaft gehen kann und nach dem Einleitungssatz der Eindruck entstehen kann, dass die Weisung des grünen Justizministeriums (ein Ministerium kann keine Weisungen erteilen, sondern nur die Ministerin als Letztverantwortliche) an das Gericht ergangen ist, was tatsächlich die Grundprinzipien unseres Rechtsstaates verletzen würde.

Wesentlicher erscheint aber, dass Sie den Klimaaktivistinnen und -aktivisten vorwerfen, die Demokratie durch die Einschaltung der Justiz zu gefährden und die politischen Verantwortungsträger quasi zu erpressen.