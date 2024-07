Für die Zukunft gibt es keine zweite Chance

Erneuerbaren-Gas-Gesetz – gescheitert an der Zweidrittelmehrheit, Elektrizitäts-Wirtschaftsgesetz – trotz drohender EU Strafzahlungen nicht zur Abstimmung gekommen, Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz – nicht einmal in Begutachtung gegangen…

Die letzten Monate waren keine guten für die Energiewende. Pro forma sind ja alle Parteien im Land für mehr erneuerbare Energie. Hört sich schließlich gut an. Der Lackmustest ist dann der Beschluss notwendiger gesetzlicher Rahmenbedingungen – da hakt es und geht nichts weiter. Die Allianzen der Verhinderer und Verzögerer wechseln, ebenso wie ihre Argumente: Beim Elektrizitätswirtschaftsgesetz ignoriert die ÖVP drohende Strafzahlungen wegen mehrjähriger Säumigkeit und beruft sich dabei auf in Kürze in Kraft tretende und lang bekannte EU-Vorgaben. Beim Erneuerbare-Gase-Gesetz scheiterte es an den befürchteten Kosten – nicht erklärt wird aber, wie viele Milliarden Nichtstun kostet. Und die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren steckt auch fest – die größte Hürde ist der befürchtete Kompetenzverlust der Bundesländer. Fest steht: So kann die Energiewende nicht gelingen! Und wer glaubt, dass es dazu ernsthafte Alternativen gibt, der lebt auf dem Mond.