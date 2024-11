Eine nachhaltige Vision für die Länder des Westbalkans

Nach der Wahl ist vor den Regierungsverhandlungen.

Inflation, Migration und Energiekosten werden diesmal dabei eine besonders gewichtige Rolle einnehmen. Dennoch ist die Ausrichtung Österreichs in der Außen- und Europapolitik ein essenzieller Bestandteil für den Erhalt des Wohlstandes und unserer Rolle in der Welt. Traditionell steht hier der Westbalkan im Mittelpunkt – und das nicht umsonst. Österreich zählt zu den größten Investoren in der Region. Heimische Unternehmen sind omnipräsent im Alltag der lokalen Bevölkerung und österreichische Politikerinnen und Politiker werden nicht müde, ihre Unterstützung für den Westbalkan zu wiederholen. Zehn Jahre nach dem Start des Berliner Prozesses, und obwohl die öffentliche Debatte zur EU-Erweiterung durch den russischen Angriff auf die Ukraine neuen Schwung erhalten hat, ist die Realität ernüchternd.