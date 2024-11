Dürfen Banken Gewinne machen?

Banken sind eine entscheidende Schnittstelle zwischen Kapitalgebern und Kapitalnehmern. Sie sammeln Einlagen der Kapitalgeber und geben Geld in Form von Krediten an Kapitalnehmer weiter. Diese Funktion ist für Privathaushalte und für Unternehmen wichtig, die keinen direkten Zugang zum Kapitalmarkt haben. Dabei müssen Banken stets kurz- und langfristig planen: Sie müssen darauf achten, dass sie ausreichend Liquidität für die Vergabe neuer Kredite zur Verfügung haben. Sie müssen aber auch ausreichende Eigenmittel aufbauen, um potenzielle Ausfälle verkraften zu können.

2023 hat Agenda Austria erhoben, dass die österreichischen Banken im europäischen Vergleich die zweithöchsten Sparzinsen auf täglich fällige Spareinlagen bezahlen. Hierbei kann gar nicht oft genug betont werden, dass täglich fällige Einlagen für einen nachhaltigen Vermögensaufbau nicht geeignet sind. Girokonten waren und sind immer schlechter verzinst als klassische Vermögensaufbauprodukte.

Aber warum wird behauptet, dass die Leitzinsen so weit von den Sparzinsen entfernt sind? Blicken wir zurück auf die Nullzinsjahre der EZB von 2016 bis 2022. Diese Jahre zählten in einer historischen Betrachtung zu den schwierigsten Jahren für Banken. Sie durften Privatkunden keine Negativverzinsung verrechnen, obwohl sie selbst negative Zinsen für die eigene Finanzierung am Markt bezahlen mussten. Niemand rief in dieser Zeit nach Unterstützung für die Banken, nicht einmal die Banken selbst. Dennoch haben sie dieses Worst Case Szenario durch höhere Produktivität und Einsparungen stabil überstanden.