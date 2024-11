Zum Weltspartag: Bankgewinne ohne Grenzen

Die EZB hat die Zinsen in einem Rekordtempo nach oben gezogen, um die Teuerung zu bekämpfen. Doch die höheren Zinsen kamen am Sparbuch nur langsam und verspätet an. Ganz anders sieht es jedoch bei jenen aus, die variable Kredite aufgenommen haben: Ihre Kreditzinsen stiegen über Nacht im Eiltempo. Die Zinsschere, also die Lücke zwischen Einlagezinsen und Kreditzinsen, klafft weiter auseinander als noch vor einem Jahr. Während die Differenz im Jänner 2022 – vor der Zinswende – bei 1,7 Prozentpunkten lag, beträgt sie heute bereits 2,4 Prozentpunkte.

Zudem lagern heimische Banken jede Menge Geld bei der EZB und erhalten dafür hohe Zinsen. Für die gleiche Summe auf den heimischen Kundenkonten zahlen sie deutlich weniger Zinsen aus. Während des letzten großen Zinsanstiegs zwischen 2005 und 2008 gaben die Banken etwa ein Drittel der Zinserhöhung für täglich fällige Einlagen an ihre Kundschaft weiter. Heute sind es nur noch 16 Prozent. Der Rest bleibt bei den Banken. Diese Praxis beschert den Banken Rekordgewinne, die von Sparenden und Kreditnehmenden finanziert werden – aber auch auf Kosten der Gesamtbevölkerung. Denn Zinsgewinne der Banken fallen als Verlust bei der Nationalbank an. Dort bedeuten rote Zahlen keine Ausschüttung an die Republik. Geld, das wiederum für Ausgaben für Kinderbetreuung oder Pensionen fehlt. Allein im letzten Jahr erzielten hiesige Banken Übergewinne von 1,8 Mrd. Euro, Tendenz steigend. Ein Blick in die Halbjahreszahlen 2024 zeigt: Die Gewinne im Vergleich zum Vorjahr wachsen kräftig weiter. Und mit ihnen steigen auch die Ausschüttungen an Aktionäre – mit einem satten Plus von bis zu 40 Prozent.