Trumps Griff nach der US-amerikanischen Seele

Donald Trump gelingt es wie keinem Zweiten, die US-amerikanische Seele im tiefenpsychologischen Sinne in Schwingung zu versetzen.

Während seine Kontrahentin das Gute mimte, konnte der „Bad Guy“ in seiner Paraderolle als Agent Provocateur mehr als nur brillieren. Er ist gewissermaßen ein ehrlicher Spiegel der Gesellschaft in den USA und der lokalen Volksseele. Trotz seines abgehoben und präpotent anmutenden Naturells kam dieses bei verschiedenen Wählergruppen quer über alle Schichten besser an als der aufgesetzt wirkende Habitus des Guten von Kamala Harris. Ein solcher reicht auch in Europa und bei den sich hier links gebärdenden Politikertypologien nicht mehr aus, um bei den Wählern Resonanz zu erzeugen.