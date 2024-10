Mittlerweile wurden aber mehr als 140 Mio. Euro investiert – leider nicht sehr sinnvoll und effizient, wie ein aktueller Rechnungshof-Prüfbericht feststellt. In das Projekt eines einheitlichen Kommunikationskanals zwischen Lehrern, Schülern und Eltern etwa floss bereits das Vierfache der ursprünglich geschätzten 3,2 Mio. Euro, bisher ohne wesentliche Erfolge.

Mit Abstand am meisten Geld verschlang die Beschaffung digitaler Geräte. In den vom Bericht in den Fokus gerückten Bundesländern ist allerdings unklar, was mit den Laptops und Tablets passiert ist. So wurde etwa in Kärntner Gymnasien beinahe jedes zwanzigste neu angeschaffte Gerät nicht aktiviert, bei einem weiteren Zehntel gab es dazu keine Informationen. In NÖ fehlt ein zentraler Überblick über Erstkonfiguration und Nutzung komplett. Der Rechnungshof weist auch darauf hin, dass es bisher nicht gelang, transparent darzulegen, wie es um die digitalen Kompetenzen der Lehrer steht, bzw. um den Fortschritt der Weiterbildungsmaßnahmen. Es läuft wie so oft in Österreich: Viel Geld wird ausgegeben, und hinterher will keiner wissen, ob damit etwas Sinnvolles erreicht wurde. Wir brauchen dringend einen transparenten Evaluierungsprozess – nicht nur, aber ganz besonders im Bildungssystem.