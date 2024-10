Die Zukunftsboomer sind da!

"Will you still need me, will you still feed me, when I’m sixty-four?" sang Paul McCartney im Jahr 1967. Fast 60 Jahre später, mit 82 Jahren, tourt er mit “Got Back“ durch die Welt. Die geburtenstärksten Jahrgänge werden heute 60. In Österreich wurden 1963, in Deutschland und Frankreich 1964 die meisten Kinder geboren. Alt fühlen sich heute die wenigsten Babyboomer. Befragungen zufolge beginnt das Alter für die Generation 60plus heute erst mit 80.