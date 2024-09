Die verhagelten Kirchen

Bildhaft gesprochen leiden beide christlichen Kirchen unter Sturm- und Hagelschäden, die Dächer sind undicht geworden, alte Bilder bröckeln ab. Immer mehr wenden sich von den alten Lehren, Riten und Normen ab. Die Religionskritik hat gute Arbeit geleistet.

Religionen entwickeln sich weiter, das können auch die Kirchenleitungen nicht aufhalten. Doch diese verharren bei der Bewahrung des Alten. Für diese geistige Unbeweglichkeit stand vor allem der bayerische Theologe Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI. In seinem „Geistlichen Testament“ (2023) schrieb er, er habe sein Leben lang gegen drei Irrlehren gekämpft; die Übersetzung des Glaubens in die moderne Welt (Hermeneutik), die historische und liberale Theologie und den „Kommunismus“ in der Kirche. Damit meinte er die Theologie der Befreiung. Seither liegt das „System Ratzinger“ wie ein bleierner Schleier über der Kirchenleitung. Es darf keine Veränderung geben, über Zölibat oder Frauenrechte in der Kirche darf nicht einmal diskutiert werden.