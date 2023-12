Die Märchengebäude der Klimaschutzbremser stürzen ein

Falsche Informationen

Natürlich neigen viele Menschen dazu, Botschaften zu glauben, die ihnen Verhaltensänderungen ersparen und die Fortführung ihres Lebensstils ermöglichen und sie von jeder Mitschuld am Klimawandel freisprechen. Ob diese Botschaften nachprüfbar sind, spielt dabei keine Rolle. Die Verbreiter falscher Informationen müssen heutzutage auch mit keinerlei Konsequenzen rechnen, obwohl sie gigantischen Schaden anrichten.

Dabei wäre die Bremsung der Erderhitzung ganz einfach (gewesen): Die seriöse Wissenschaft weiß seit mehr als 40 Jahren, was zu tun wäre. Die empfohlenen Klimaschutzmaßnahmen würden nicht nur dem Klimaschutz dienen, sondern auch der Belebung einer zunehmend nachhaltig orientierten Wirtschaft. Der Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe wäre aus wissenschaftlicher Perspektive zwar bereits mit dem Jahr 2000 unerlässlich gewesen – jedenfalls muss dieses Ziel so rasch als möglich umgesetzt werden – derzeit geht es viel zu langsam. Auf der derzeit in Dubai stattfindenden Klimaschutzkonferenz COP28 ruhen dahingehend Hoffnungen.