Weltklima-Konferenz COP28 begann in Dubai

Am Donnerstag hat in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Weltklima-Konferenz COP28 begonnen. Österreich wird durch Umweltministerin Leonore Gewessler und Finanzminister Magnus Brunner vertreten sein. Bundespräsident Alexander Van der Bellen musste allerdings wegen einer Grippe absagen.

Das Hauptthema bei der heurigen Klima-Konferenz ist der weltweite und schrittweise Ausstieg aus der Nutzung von fossilen Brennstoffen, wie Kohle, Öl und Gas. Diese sind nämlich für den Anstieg des Treibhausgases Kohlendioxid und damit der Erd-Erwärmung verantwortlich.