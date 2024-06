Die Lehre als Zukunftsmodell

In Österreich hat die Lehre eine lange Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Bis heute lernen Bäcker, Maurer, Schneider und viele andere Spezialisten ihren Beruf im dualen Ausbildungssystem. Natürlich bildet heute niemand mehr Sensenmacher, Kupferschmiede, Wagner oder Stellmacher aus. Dafür haben wir neue Lehrberufe geschaffen, von der Fernwärmetechnikerin über den Fachinformatiker bis hin zur Lebensmittel- oder Prozesstechnikerin. Die Lehre entwickelt sich also ständig weiter, passt sich an neue Bedarfe an und bildet hoch qualifizierte Fachkräfte aus.