Die Kommissionspräsidentin hat sich durchgesetzt

Die neue Kommission ist geografisch und parteipolitisch ausbalanciert, die Schwerpunktsetzung entspricht parlamentarischen Kompromissen und realpolitischen Notwendigkeiten. Aber in Stein gemeißelt ist sie noch nicht. Die finale Entscheidung liegt bei den EU-Abgeordneten, die in Hearings alle Kandidaten noch einmal fachlich prüfen, Hier hat das EU-Parlament schon des Öfteren seine Muskeln spielen lassen und Anwärter nach Hause geschickt. Ein starker Demokratiebeweis übrigens, den es etwa in Österreich so nicht gibt. Kein heimisches Regierungsmitglied muss sich vor Amtsantritt einem parlamentarischen Eignungstest unterziehen. Aktuell könnte es etwa die Wackelkandidaten Olivér Várhelyi aus Ungarn oder Raffaele Fitto aus Italien treffen, deren Austausch den Arbeitsbeginn der neuen Kommission verschieben würde.

Ganz bewusst hat von der Leyen inhaltliche Zuständigkeiten ressortübergreifend verteilt, sodass einzelne Kommissare eng zusammenarbeiten müssen – und nicht zu viel eigene Macht aufbauen. „Teile und herrsche“, könnte sie sich dabei gedacht haben. Die Hierarchien sind jedenfalls klar, die Letztentscheidung trifft stets die Präsidentin.

Paul Schmidt ist Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik – ÖGfE