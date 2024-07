Die EU muss in der Entwicklungspolitik mutiger werden

Vergangenen Freitag ist die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas beim EU-Gipfel in Brüssel zur neuen Außenbeauftragten ernannt worden.

Die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union war in den letzten Jahren insbesondere von der COVID-19-Pandemie, den Kriegen in der Ukraine und in Gaza, von humanitären Krisen, der Stabilisierung der westlichen Balkanstaaten und den Beziehungen zu Großmächten wie den USA, China und Russland geprägt.

Ein neues Migrations- und Asylpaket, das die EU wegen der Verlagerung ihrer Außengrenzen nach Nordafrika in die Kritik brachte, wurde erst diesen Frühling beschlossen. Eine Entspannung der globalen Situation ist nicht in Sicht, weshalb die EU-Institutionen und ihre Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker gut beraten sind, sich für eine weitere beschwerliche EU-Kommissionsperiode zu rüsten.