Wenn jetzt Unternehmen ihren Sitz ins Ausland verlegen wollen, ist wirklich Feuer am Dach. Sieht das jemand?

Werden Politiker das berücksichtigen? Die Hoffnung stirbt zuletzt – oder doch nie? Denn trotz aller Beteuerungen, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommen muss, ist nicht sicher, ob dazu die nötigen Rahmenbedingungen auch umgesetzt werden. Arbeitsplätze werden nur dann geschaffen, wenn die Wirtschaft die nötigen Impulse dazubekommt. Doch wenn die Luft zum Atmen fehlt, wird dies nicht nachhaltig funktionieren.

„Dann kommt es auch nicht darauf an, welchen Weg du nimmst“, sagte die Katze.

„Es kommt mir nicht darauf an, wohin —“, sagte Alice.

Dennoch wollen wir nicht die Zuversicht verlieren und fordern von der neuen Bundesregierung, nicht nur zu schwadronieren, welche weiteren Glückseligkeiten den Menschen mit einer 4-Tage- Woche und weiter steigenden Sozialleistungen geboten werden könnten. Der Standort ist in Gefahr, da müssen Träume hintanstehen.

Was die Wirtschaft derzeit dringlich benötigt, sind positive Signale in die richtige Richtung. Dazu zählen ein Standortbekenntnis mit einem attraktiven Investitionsfreibetrag, wobei dieser durchaus in unterschiedlicher Höhe bei nachhaltigen Maßnahmen und normalen Instandsetzungsarbeiten gesplittet werden könnte.

Ein wesentlicher Punkt ist die Rechtssicherheit, die in den letzten Jahren völlig verloren ging. Maßnahmen, welche rückwirkend in Kraft gesetzt werden, sollten gar nicht mehr angedacht werden, denn schlimmer kann man einen Standort gar nicht schädigen, da jede Investitionsentscheidung zum nachträglichen Risiko wird.