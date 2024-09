Das neue Schuljahr als kleiner Anfang

Das Schuljahr beginnt, zuerst im Osten dann auch im Westen. Und wir hören, dass es zu wenig Lehrerinnen und Lehrer gibt, zu wenig Psychologen, zu viele Kinder in den Klassen, und ein Drittel kann nicht ausreichend Deutsch, wenn es die Schule beginnt, ein Viertel kann nicht sinnerfassend lesen, wenn das zehnte Lebensjahr vollendet ist.

Das Bildungssystem braucht mehr Geld, ebenso die Polizei, das Gesundheitssystem. Ganztägige Kinderbetreuung wird auch verlangt. Andererseits wird die Regierung gemahnt, die hohen Schulden zu reduzieren; von der EU vorsichtig, vom Fiskalrat deutlicher. Die Migration zu stoppen, geht auch nicht wirklich, das würde zwar die Anzahl der Kinder mit geringen Deutschkenntnissen verringern, aber dafür Engpässe in der Betreuung älterer Personen verschärfen, Hilfskräfte in Spitälern würden fehlen, auch Arbeitskräfte im Tourismus und in der Gastronomie. Und ehrlich gesagt, die Zuwanderung ist eine Stärke Österreichs, wenn wir das auch nicht laut sagen dürfen.

Was können wir machen? Jede und jeder müsste schauen, was sie oder er tun kann, viele sind bereits in Pension, würden sich aber freuen, ein wenig mitarbeiten zu können in den Schulen, in den Kindergärten, auf den Spielplätzen. Ihre Lebenserfahrung einbringen.