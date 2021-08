Das „N-Wort“ ist rassistisch. Hört auf, es zu relativieren!

Dabei lautet die Antwort der Sprachwissenschaft schon seit langem: Das N-Wort war im deutschsprachigen Raum von Anfang an negativ konnotiert. Der Begriff wurde im Kolonialismus auf den Menschen übertragen, also in einer Zeit, in der Schwarze Menschen als minderwertig, primitiv und animalisch angesehen und systematisch versklavt wurden.

Dass das Wort eine abwertende Bedeutung hat, beweist uns die deutsche Sprache auch mit ihren Wendungen: „N**** sein“ bedeutete in der österreichischen Umgangssprache „pleite sein“, „N****-Schweiß“ war schlechter Kaffee, und wer „dastand“ „wie der letzte N****“, hatte mit einem niedrigen Status in der Gesellschaft zu kämpfen.

Auch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache zeigt in der größten deutschsprachigen Sammlung von historischen Textstellen zum N-Wort, dass der Begriff in den Quellen typischerweise in Verbindung mit den negativen Adjektiven­­­ dreckig, primitiv, faul, unterdrückt, betrunken, nackt, verrückt und arm erscheint.

Damit könnte die Diskussion eigentlich schon beendet sein: Das Wort war niemals neutral und sollte deshalb nicht wiedergegeben werden. Die gewaltvolle Dimension des Begriffes löst sich nicht in Luft auf, nur weil das Wort zitiert oder in einem Witz benutzt wird.