Das israelische Sicherheitskabinett billigte am 26. November den Entwurf für einen Waffenstillstand an der Grenze zum Libanon. Dies markiert einen kritischen Punkt zwischen Israel und der Hisbollah, einem Stellvertreter des Irans, der die Region seit Jahren destabilisiert. Seit dem 8. Oktober 2023 hat die Hisbollah unaufhörlich israelische Zivilisten und strategische Einrichtungen angegriffen, was zu erheblichen Verlusten an Menschenleben und zur Evakuierung von mehr als 60.000 Einwohnern aus dem Norden Israels geführt hat, wobei ihre Gemeinden zerstört wurden und sie zu Flüchtlingen im eigenen Land wurden. Trotz Israels Zurückhaltung und seiner Bemühungen, eine Eskalation zu vermeiden, hat die Hisbollah Israel elf Monate lang weiter angegriffen. Israel hatte keine andere Wahl, als seine Souveränität und Sicherheit zu verteidigen.