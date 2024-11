Das Comeback des polarisierenden Trump

Nach dem Wahlsieg von Donald Trump steht die Frage im Raum, wie sich die transatlantische Zusammenarbeit weiterentwickeln kann. Einerseits stellt der Wahlausgang die EU vor die Chance, sich weiterhin als verlässlicher Partner in einem immer komplexeren geopolitischen Umfeld zu behaupten. Andererseits müssen aber auch spürbare Impulse für eine stärkere Unabhängigkeit gesetzt werden.

Trump steht für eine protektionistisch ausgerichtete Wirtschaftspolitik und verfolgt einen gegenteiligen Kurs zu Joe Biden. Das Faktum, dass Österreich stark in den EU-Binnenmarkt eingebunden ist und von der Stabilität der transatlantischen Beziehungen profitiert, macht die Situation noch diffiziler. Problematisch ist darüber hinaus die Programmatik Trumps in Fragen von Sicherheit, Demokratie und Klimaschutz. In diesen Bereichen wird es schwierig sein, eine transatlantische Allianz zu bilden, zumal Trumps Überzeugungen dahingehend geradezu als fragwürdig erscheinen.