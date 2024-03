Darmkrebs: Ein vermeidbares Schicksal

Jedes Jahr erkranken in Österreich rund 5.000 Menschen an Darmkrebs. Dabei wäre diese Krankheit in den meisten Fällen vermeidbar oder heilbar, wenn sie rechtzeitig erkannt wird. Darmkrebsvorsorgetests mit Laborauswertung bieten nun die realistische Chance, den Kampf gegen den Darmkrebs entscheidend weiter zu bringen.

Darmkrebs ist nach Brust- oder Prostatakrebs und Lungenkrebs die dritthäufigste Krebserkrankung bei Frauen und Männern in Österreich. Ab dem 45. Lebensjahr wird von der Österreichischen Krebshilfe und der Österreichischen Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie eine regelmäßige Darmkrebsvorsorge empfohlen.

Doch, waren Sie schon einmal bei einer Koloskopie, einer sogenannten Darmspiegelung? Wenn Ihre Antwort auf die Frage „Nein“ lautet, gehören Sie zur Mehrheit in diesem Land. Weniger als 20 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher gehen regelmäßig zur Darmkrebsvorsorge. Die Folge: Pro Jahr erkranken ca. 5.000 Menschen an Dickdarmkarzinom und mehr als 2.000 versterben jährlich daran.