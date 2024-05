Causa Schilling: Grüne in der Strategie-Sackgasse

So schnell kann es gehen: Vor wenigen Tagen konnten die Grünen mit ihrer Regierungsarbeit vermeintlich zufrieden sein. Unterstützt von einer wohlwollenden Medienlandschaft haben die 14%-Grünen die 37%-Volkspartei im Themensetting gefühlt dominiert. Mit der Causa Schilling dreht sich der günstige Wind. Dabei werden grobe strategische Schwächen der grünen Führungsspitze offensichtlich.

Wer „Herz & Anstand“ als Markenkern und seit Peter Pilz die politische Wadlbeißerei zum politischen Programm erhoben hat, darf sich nicht wundern, dass dieselben Maßstäbe an eigenes Verhalten gelegt werden. Und die Krisenkommunikation in der Causa Schilling in alter Wagenburg-Mentalität ist gelinde gesagt überraschend. Das Abtun der Vorwürfe als „anonymes Gemurkse“ und „Gefurze“ wird die Geschichte nicht beenden, und von nun an sind die Grünen auch als Partei mittendrin statt nur dabei.