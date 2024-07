Burgtheater: Anschwellendes Regisseurstheaterrauschen

Wir, die wir trotz allem noch ins Burgtheater gehen, haben uns schon lange an das Vorhersehbare und das Erwartbare gewöhnt. Wir, das sind die, die am Abend vor der Aufführung die alten Texte nachlesen, die unverbesserlichen Theateridioten, die in bürgerlicher Affektkontrolle den Impuls, das Abonnement zu kündigen oder während einer Aufführung zu gehen, unterdrücken und auch dann noch klatschen, wenn es schon lange nichts mehr zu klatschen gibt.

Das Vorhersehbare und das Erwartbare sind die Provokationen und Clownerien des affektierten Regisseurstheaters (Gerhard Stadlmaier), die noch jeden „hohen Text“, so er noch gesprochen und nicht zermatscht und zerbrüllt wird, auf das eigene, billige Identifikationsniveau herunterbrechen. Das Vorhersehbare und das Erwartbare ist die Lust, alles, was größer ist als das eigene, erlebnisarme Durchschnittsmaß, zurechtzustutzen, die Lust, auf den hohen Text einzuschlagen und ihn mikroportverstärkt herauszubrüllen, die Geilheit, in jeder ambivalenten, historischen Theaterfigur sofort ein zeitgenössisches Pendant zu finden.

Wenn die Männer – wieder einmal – die Hosen herunterlassen („Maria Stuart“ 2022), wenn durch eine riesige Spiegelwand und Jauchegestank der (Wiener) Gesellschaft ein Spiegel vorgehalten werden soll („Der Menschenfeind“ 2023), wenn Video, hysterische Endlosaktionen und Bewegung konsequent an die Stelle von Text und Empfindung treten („Heldenplatz“ 2024), dann rücken wir tiefer in die neuen, roten Samtsessel des Burgtheaters, und versuchen, so auf die Uhr zu sehen, dass es unser Theaternachbar nicht sieht.

Nehmen wir exemplarisch die erste und eine der letzten Inszenierungen der gerade zu Ende gegangenen Direktion Kušej, beide von Ulrich Rasche, die in bemerkenswerter Weise die in Langeweile erstarrte, rasende Erschöpfung des Regisseurstheaters illustrieren. Die erste Inszenierung waren die „Bakchen“ von Euripides, eine der letzten war Goethes „Iphigenie auf Tauris“. In beiden Inszenierungen marschiert ein rhythmisch stampfender Chor, der den Text herausbrüllt, herausächzt, auf einer ständig kreisenden großen Scheibe. Ulrich Rasche ist der King of Regisseurstheater. Jedem Text, jedem Autor, jedem Ensemble hämmert er die gleiche „One-trick-pony“-Inszenierung ein. Egal, was außen auf dem Programmheft steht, ob Euripides oder Goethe (oder Kleist, Büchner oder Sophokles), es ist immer Rasche drinnen.