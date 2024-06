Bundesmuseen Card neu: Kultur-Suppenküchenpolitik!

Die heutigen Bundesmuseen waren bis zu ihrer Ausgliederung und der Erlangung der Vollrechtsfähigkeit auf Grundlage des Bundesmuseengesetzes 2002 „nachgeordnete Dienststellen“ des Ministeriums; sie stehen seit ihrer Ausgliederung als wissenschaftliche Anstalten öffentlichen Rechts im Eigentum der Republik und können im eigenen Namen und auf eigene Rechnung Rechte und Verbindlichkeiten eingehen. Der gesetzliche Auftrag an die Bundesmuseen war und ist klar und eindeutig das autonome und eigenverantwortliche Wirtschaften, weg vom obrigkeitsstaatlichen Denken („nachgeordnete Dienststelle“). Nach mehr als 20 Jahren dürfen wir, die Besucher der Bundesmuseen, erfreut feststellen, dass das Prinzip Eigenverantwortung und die Entlassung in die Selbstständigkeit der richtige Schritt war und funktioniert.

Die wichtigste Einnahmequelle für die Bundesmuseen ist – abgesehen von den staatlichen Subventionen in Form der „Basisabgeltung“ – das Entgelt für den Eintritt. Was wäre die Selbstständigkeit, ohne die Möglichkeit, die Höhe der Eintrittsgelder selbst bestimmen zu können? Die Bundesmuseen nutzen diesen wirtschaftlichen Gestaltungsspielraum im Sinne der gesetzlich aufgetragenen „möglichst zweckmäßigen, wirtschaftlichen und sparsamen Gebarung“ und haben darüber hinaus Jahreskarten-Programme eingeführt, die die Bindung an das jeweilige Haus verstärken.