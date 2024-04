Britische Leitkultur: Mehr als „Little Britain“?

Wen würden Sie in einem Cricketmatch zwischen England und einem Team aus der Karibik oder Asien unterstützen? Oder: Auf welcher Seite hat Ihre Familie im Zweiten Weltkrieg gekämpft? Mit solchen Fragen haben britische Konservative in der Vergangenheit versucht, ihre Leitkultur im Sinne einer dominanten Kultur zu definieren. Eine andere denkbare Variante wäre „Mr. Bean“ oder „Mit Schirm, Charme und Melone“. Die Comedy-Sendung „Little Britain“, mit ihrem eigenartigen Bristol-Dialekt wäre ein weiterer Kandidat. Nach dem Motto: Du musst zwar nicht verrückt sein, um dort zu leben, aber es hilft.

Derzeit betreiben in England einige rechts der Mitte die Suche nach einer Art Leitkultur unter dem Slogan „Wir wollen unser Land zurück“. Sie meinen eine (angebliche) Zeit des Patriotismus, in der weniger Müll auf den Straßen lag und Frauen nachts ohne Angst alleine auf der Straße gehen konnten. Die imperiale Vergangenheit, die noch Sklaverei kannte, war in dieser Vorstellung nicht ausschließlich schlecht. Dennoch hatte die (weiße) Arbeiterklasse ihre Männerklubs und Bier. Die (weiße) herrschende Klasse verbrachte ihre Zeit mit Zigarren und Brandy in Londoner Lounges, wo Frauen keinen Zutritt hatten. Vom Weltreich haben beide profitiert.