Kanonen statt Klimaschutz?

Die EU weicht ihre eigenen Fiskalregeln auf, um eine massive militärische Aufrüstung möglich zu machen. Die Begründung: Europa könne sich nicht mehr auf die USA verlassen. Wenn die Fiskalregeln für Panzer und Raketen außer Kraft gesetzt werden können, warum nicht auch für Bildung, Infrastruktur und Klimaschutz? Seit Donald Trump die Militärhilfe für die Ukraine gestoppt und sogar eine Annäherung an Russland angedeutet hat, wächst in Europa die Sorge. Die Antwort der europäischen Staatschefs: mehr Geld fürs Militär. In Österreich soll der Verteidigungsetat bis 2032 sogar auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) steigen. Konservativ geschätzt pumpt die Republik zusätzlich 23 Milliarden Euro ins Militär, alleine am Weg dorthin. Für diesen rasanten Budgetanstieg werden die europäischen Fiskalregeln gelockert, damit die exorbitanten Verteidigungsausgaben kein Defizitverfahren auslösen.