Auch im Alter für das digitale Leben lernen

Aber gewohnt, in Film und Fernsehen Spontan- und Alleskönnern (Talkmaster inbegriffen) zuzusehen, weiß man nicht, wie viel Zeit vor der Perfektion lag (und wie viele Helferlein).

Solch eine Wut findet sich bei all denen, die sich unzulänglich wähnen, wenn sie damit konfrontiert sind, dass Lernen immer auch Einüben und damit Zeit braucht – und je älter man ist, desto mehr Zeit (außer man stößt plötzlich auf eine bisher nicht geahnten Begabung).

Lernen heißt in meiner Sprache: Bildung von neuen Nervenzellen.

Besserwisser

Wen wundert es daher, wenn listige Spindoktoren dieses Wutpotenzial orten und den kandidierenden „Beschützern der Hilflosen“ zur Forderung auf ein „Recht auf analoges Leben“ raten.

So lässt sich leicht um die Wählerstimmen derjenigen buhlen, die keine Lust haben, sich nach Absolvierung ihre jeweiligen Pflichtbeschulungen neuerlich etwas von „Besserwissern“ sagen zu lassen.

Es liegt also an Anreiz und Motivation – und genau an der mangelt es fast allen Angehörigen von „Besserwisserberufen“, Politmandatarschaft inbegriffen.

Besserwisserei kann der Beginn einer frühen sozialen Spaltung sein – wenn auf diese „Überheb-lichkeit“ nicht verzichtet wird.

Ich selbst habe in den drei Wahlperioden (1973 – 1987), in denen ich als Bezirksrätin und Landtagskandidatin den Blick hinter die Kulissen der Inszenierungen teilen konnte, immer wieder gehört, „wir müssen unsere Verdienste besser herausstreichen“ oder „verkaufen“, „was wir alles für euch gemacht haben“.