Drei Mahner, die uns fehlen werden

Was nehmen wir davon mit auf unserer Weiterreise durch unser Leben? Bleibt nur Erinnerung an sie oder geht von ihnen eine neue Motivation zur mutigen Gestaltung unseres Landes aus?

Androsch, Raidl und Taus waren davon überzeugt, dass ein einiges Europa eine starke Rolle in der Welt spielen kann durch Mitwirkung an Lösungen der großen Probleme unserer Zeit wie beispielsweise die Klimakrise, die Wanderungsbewegungen oder die Bedrohung durch internationale Finanzspekulation. Bei ihrer Liebe zur Heimat Österreich waren sie zugleich überzeugte Europäer und Weltbürger. Enge Sichtweisen und Kleinkariertheit war nicht ihre Sache, vielmehr dachten sie in größeren Zusammenhängen und traten für globale Partnerschaften Europas mit allen anderen Teilen der Welt ein.