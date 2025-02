Alternative zu Blau-Türkis: Echte parlamentarische Demokratie!

Horcht man in die ÖVP hinein, so vernimmt man viele Stimmen, die sich ähnlich selbstkritisch wie Christian Stocker mit dem Schwenk zur Kickl-FPÖ geben, aber im selben Atemzug keine Alternative zu einer Kickl-Regierung sehen. Unverhohlen hört man aus der FPÖ den Wunsch zum Umbau der Republik, ganz nach dem Drehbuch Orbáns. Damit stellt sich den politisch interessierten Beobachtern die Frage: Gibt es eine Alternative zu den beiden Möglichkeiten Abbau der Demokratie in einer Dritten Republik oder Neuwahlen mit weiterer Stärkung der FPÖ?