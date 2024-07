Ach, konservativ

Eine Frage des Begriffs

Nicht nur um den Inhalt geht es freilich, sondern auch um den Begriff: So gehört es zum im Doppelsinn falschen Verständnis von „konservativ“, Bewahrung mit Beharrung gleichzusetzen. Richtig wäre vielmehr, politisch zwischen „wert-“ und „strukturkonservativ“ zu differenzieren. Verwirrend ist außerdem, dass in manchen Debatten – mit Absicht oder nicht – immer wieder die semantischen Grenzen von „konservativ“ und „rechts“ so aufgeweicht werden, als führe der Weg von „konservativ“ über „rechtskonservativ“ zu „rechts“ usw. Gegenüber dieser Polemik der einen Seite erscheint jene der anderen, wonach einzig und allein der „Konservative an der Spitze des Fortschritts“ stehe, geradezu naiv. Künstliche „Spins“ solcher Art in Permanenz führen leider dazu, dass die zur Erweiterung und Vertiefung der EU – als historisches Friedensprojekt par excellence – berufenen Bewegungen der politischen Mitte wie Christ- und Sozialdemokratie sich national und transnational eher voneinander entfernen, als sich miteinander zu verbünden.