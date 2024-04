41-Stunden-Woche: Das Kalkül der Industrie

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich leisten enorm viel: Mit einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 40,8 Stunden (2022) liegen sie auf Platz 2 in der EU, nur in Griechenland wird noch mehr gearbeitet. Auch mit einer maximalen Wochenarbeitszeit von 60 Stunden liegt Österreich am oberen Ende. Dazu kommt, dass der Druck in der Arbeitswelt steigt und die Arbeitszeit schlecht verteilt ist, zwischen unfreiwilliger Teilzeit und überlangen Arbeitszeiten.

Stichwort lange Arbeitszeiten: Nahezu 47 Millionen der mehr als 180 Millionen im Vorjahr geleisteten Mehr- und Überstunden wurden nicht vergütet. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben diese Stunden gearbeitet, aber weder Zeitausgleich noch Geld dafür bekommen. Unternehmen haben sich damit 1,3 Mrd. Euro erspart.