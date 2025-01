30 Jahre EU-Mitgliedschaft: Zeit für Zuversicht!

Es ist so viel in Bewegung in- und außerhalb Österreichs, dass man fast schon schwindlig wird und es vielen schwerfallen mag, mit Optimismus in die Zukunft zu blicken. Wenngleich mehr Zuversicht gerade dringend nötig wäre, um die großen Probleme auch bewältigen zu können. Wer sucht heute nicht nach Orientierung, nach Stabilität und Kontinuität und fragt sich, wo wir diese noch finden können? Dabei läge die Antwort auf der Hand, schließlich ist es mit Jahreswechsel 30 Jahre her, dass uns die EU-Mitgliedschaft als Konstante begleitet.