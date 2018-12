G-20-Gipfel: Wenn Egoismus Weltpolitik macht

Der Egoismus ist in der Politik ist so tonangebend wie selten zuvor und hat eine Dynamik der Destruktion losgetreten. Hinzu kommen die Ich-AGs, die es zunehmend ins politische Geschäft spült und die Unbehagen auslösen, zumindest bei denen, die sie durchschauen. Lassen sich die Menschen zunehmend von Egoisten führen, weil der Egoismus gewachsen ist (Erhalt des Wohlstandes, Neid)? Oder sind die egoistischen Parolen nur die eingängigeren als die, die an ein größeres Ganzes und an das Hirn appellieren? Henne oder Ei in der Weltpolitik.

Ein Gipfel wie der in Buenos Aires lässt einen wünschen, dass das Gegockel doch zurücksteht zugunsten eines verantwortungsvollen Weltenlenkens. Dass der Blick für das globale Ganze wieder in den Vordergrund tritt. Wer, wenn nicht die G-20 sollten diesen Blick haben? Auch wenn es gerade nicht danach aussieht.andreas.schwarz