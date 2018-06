Ronaldo kommt weiter, Messi nicht

Diese Kombinationen machen Lust auf mehr: Frankreich – Argentinien, Uruguay – Portugal. Die beiden ersten Achtelfinalpaarungen versprechen Spannung und viel Qualität. Das Schöne an den K.-o.-Spielen ist, dass es am Ende auf jeden Fall einen Sieger gibt. In den letzten, teils mühsamen Vorrundenspielen war ja leider nicht immer zu erkennen, wer gewinnen will.

Zum ersten Hit: Die Argentinier haben das geschafft, was Deutschland verwehrt blieb: Irgendwie weiterkommen, mit der Hoffnung, dass eine nominell starke Mannschaft dadurch neue Energie bekommt. Ich glaube aber nicht so recht an den großen Befreiungsschlag der Argentinier. Auch gegen Nigeria war der Auftritt nicht überzeugend, es wird wohl weitergewurschtelt werden.