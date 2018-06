Star-Duelle im Achtelfinale: Nur einer kann gewinnen

Das komplizierte Rechnen ist vorbei: Das Achtelfinale beginnt am heutigen Samstag. Und das gleich mit einem Duell der ehemaligen Weltmeister, Frankreich gegen Argentinien heißt der erste Höhepunkt (16 Uhr MESZ/erste Halbzeit live in ORF 2, zweite Halbzeit in ORFeins). Danach (20 Uhr) treffen einander Uruguay und Portugal.

Wer von den großen Stars muss sich verabschieden? Ist es Lionel Messi mit den Argentiniern, wird es ein Abschiedsspiel für Cristiano Ronaldo im Dress Portugals? Oder wird Frankreichs Antoine Griezmann die traurige Gestalt nach dem dem Achtelfinale sein?

Gemessen an den Leistungen in der Gruppenphase ist Frankreich der Favorit. Ein 0:0 gegen Dänemark im letzten Spiel der Vorrunde bedeute ein Schonprogramm für einige Stars. Viel Kritik mussten die Franzosen dafür einstecken. Und trotz der holprigen Vorstellungen der Argentinier könnten sich die Südamerikaner durch den späten Treffer in der Partie gegen Nigeria das entscheidende Selbstvertrauen geholt haben.