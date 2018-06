Russische Kostproben

Der wohlsortierte Inhalt des Kühlschranks verspricht das Ende der Dürreperiode. Bier in Flaschen- oder Dosenform, aus Russland, Tschechien, Belgien, wenn es sein muss, auch aus den Niederlanden. Mitternacht ist längst Vergangenheit, lang war der Tag, noch länger die Fahrt mit der Bahn in den Moskauer Außenbezirk.

Was die Stadt in ihrer endlosen Ausbreitung, an ihren von verzweifelter Bautätigkeit oder unaufhaltsamer Zerfallsucht geprägten Rändern so liebenswert lebensrettend macht, ist die Existenz von kleinen Geschäften, die keinen Schlusspfiff akzeptieren. Die Oasen in von Restaurants, Wirtshäusern, Bars und anderer Gastronomie völlig befreiter, vor sich hinschlummernder Tristesse.

Ja, das flutscht ins zu später Stunde zusammengebastelte, an Naivität kaum zu überbietende Klischee. Russen sind gut im Pelzmützentragen, im Eishockey sowieso, im Holzpuppenineinanderstecken, und vor allem im hemmungslosen Konsumieren von Alkohol. Auf die Russen ist Verlass.